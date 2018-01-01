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Бойко: Приложу максимум усилий, чтобы остаться в Динамо

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Денис Бойко рассказал о желании остаться в киевском клубе.
Денис Бойко
Денис Бойко
ФК Динамо Киев

Голкипер Динамо Денис Бойко заявил, что очень хотел бы продолжить карьеру в стане "бело-синих" и сделает для этого все, что от него зависит.

"Это вопрос не ко мне, а к президенту и руководству клуба. Лично я бы с удовольствием остался здесь. Приложу максимум усилий для того, чтобы продолжить карьеру в Динамо, если чем-то могу помочь команде", – цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Отметим, что Бойко находится в аренде у Динамо, а права на него принадлежат турецкому Бешикташу.

Ранее сообщалось, что Динамо определилось с предложением, которое готово сделать Бешикташу по Бойко.

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Теги: Денис Бойко, Динамо, Бешикташ, футбол
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