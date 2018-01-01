Ворскла – Динамо 0:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Динамо добыло минимальную победу в Полтаве. Смотри видео голов и обзор матча УПЛ Динамо – Ворскла.

Динамо обыграло Ворсклу (1:0) в поединке 29-го тура чемпионата Украины по футболу. Единственный гол в игре на счету Дьемерси Мбокани.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ворскла – Динамо:

Ворскла – Динамо 0:1

Гол: Мбокани, 63

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Ребенок – Кобахидзе (Гиоргадзе, 84), Чеснаков, Шарпар, Кулач (Сергийчук, 67) – Васин (Сапай, 46), Коломоец

Динамо: Бойко – Кендзера, Шабанов, Бурда, Пиварич – Буяльский (Мбокани, 60), Шепелев (Шапаренко, 55) – Цыганков, Гармаш (Ротань, 87), Вербич – Беседин

Предупреждение: Чеснаков, Даллку, Чижов – Пиварич

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!