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Ворскла – Динамо 0:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Динамо добыло минимальную победу в Полтаве. Смотри видео голов и обзор матча УПЛ Динамо – Ворскла.
Видео голов и обзор матча Ворскла – Динамо
Видео голов и обзор матча Ворскла – Динамо
ФК Динамо Киев

Динамо обыграло Ворсклу (1:0) в поединке 29-го тура чемпионата Украины по футболу. Единственный гол в игре на счету Дьемерси Мбокани.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ворскла – Динамо:

Ворскла – Динамо 0:1
Гол: Мбокани, 63

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Ребенок – Кобахидзе (Гиоргадзе, 84), Чеснаков, Шарпар, Кулач (Сергийчук, 67) – Васин (Сапай, 46), Коломоец

Динамо: Бойко – Кендзера, Шабанов, Бурда, Пиварич – Буяльский (Мбокани, 60), Шепелев (Шапаренко, 55) – Цыганков, Гармаш (Ротань, 87), Вербич – Беседин

Предупреждение: Чеснаков, Даллку, Чижов – Пиварич

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Теги: футбол, Динамо Киев, Ворскла, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, видео голов, обзор матча
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