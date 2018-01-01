Динамо обыграло Ворсклу, сохранив "золотую" интригу

Киевское Динамо минимально выиграло в центральном матче тура.

Киевское Динамо добыло минимальную победу над полтавской Ворсклой в матче 29-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол в матче на счету Дьемерси Мбокани, который после выхода на замену, фактически, первым своим касанием переправил мяч в ворота после прострелы Кендзеры.

Победа позволила Динамо оставаться на расстоянии трех очков от лидирующего Шахтера. Ворскла же потерпела второе поражение кряду и подпустила Зарю на расстояние одного очка в борьбе за бронзу.

Ворскла - Динамо 0:1

Гол: Мбокани, 63

Ворскла: Шуст — Пердута, Чижов, Даллку, Ребенок — Кобахидзе (Гиоргадзе, 84), Чеснаков, Шарпар, Кулач (Сергийчук, 67) — Васин (Сапай, 46), Коломоец.

Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Бурда, Пиварич — Буяльский (Мбокани, 60), Шепелев (Шапаренко, 55) — Цыганков, Гармаш (Ротань, 87), Вербич — Беседин.

Предупреждение: Чеснаков, Даллку, Чижов — Пиварич

Ранее Йожеф Сабо отметил прогресс в игре киевского Динамо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!