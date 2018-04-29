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Беседин признался, на кого из топ-форвардов равняется

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Форвард Динамо рассказал, кто для него является образцом нападающего.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Артем Беседин признался, что его впечатляет игра нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна.

"Меня привлекает в нем то, как он использует свои голевые моменты, что является очень важным показателем для форварда. Он действует как-то неординарно, неожиданно для защитников соперника", – приводит слова игрока киевлян zbirna.com

Ранее Йожеф Сабо отметил прогресс в игре киевского Динамо, похвалив при этом Артема Беседина.

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, Динамо Киев, Артем Беседин, Тоттенхэм, Гарри Кейн
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