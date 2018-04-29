Беседин признался, на кого из топ-форвардов равняется

Форвард Динамо рассказал, кто для него является образцом нападающего.

Футболист Динамо Артем Беседин признался, что его впечатляет игра нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна.

"Меня привлекает в нем то, как он использует свои голевые моменты, что является очень важным показателем для форварда. Он действует как-то неординарно, неожиданно для защитников соперника", – приводит слова игрока киевлян zbirna.com

Ранее Йожеф Сабо отметил прогресс в игре киевского Динамо, похвалив при этом Артема Беседина.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!