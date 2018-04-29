Беседин признался, на кого из топ-форвардов равняется
Форвард Динамо рассказал, кто для него является образцом нападающего.
Футболист Динамо Артем Беседин признался, что его впечатляет игра нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна.
"Меня привлекает в нем то, как он использует свои голевые моменты, что является очень важным показателем для форварда. Он действует как-то неординарно, неожиданно для защитников соперника", – приводит слова игрока киевлян zbirna.com
Ранее Йожеф Сабо отметил прогресс в игре киевского Динамо, похвалив при этом Артема Беседина.
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