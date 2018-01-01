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В Киеве впервые состоится футбольный турнир Young Champions 2018

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19-20 мая на территории футбольного пространства The BASE Kyiv состоится первый в Украине турнир Young Champions 2018 от adidas.
В Киеве впервые состоится футбольный турнир Young Champions 2018

За победу сразятся 32 команды юных футболистов в возрасте от 13 до 15 лет.

Отборочный тур состоится 19 мая, а уже на следующий день, 20 мая, на The BASE Kyiv пройдет финал. 

Турнир Young Champions 2018 – это шанс для молодых футболистов проявить себя и побороться за звание юных чемпионов. Команда-победитель посетит Финал UEFA Champions League в Киеве и получит ценные призы от adidas.

А 25 мая на территории фан-зоны UEFA Champions League в самом центре Киева пройдет международный финал Young Champions 2018. Победители украинского турнира сразятся с такими же юными футболистами из США, Бразилии, Японии и Франции.

Подготовиться к футбольным баталиям все желающие смогут на тренировках и мастер-классах со звездами украинского футбола в пространстве The BASE Kyiv.

Вход на территорию футбольного пространства для участников турнира, болельщиков и всех желающих бесплатный, с 18 по 26 мая, в течение всего время работы The BASE Kyiv.

Место проведения: г. Киев, ул. Межигорская, 82 (здание бывшего завода Tetra Pak, метро «Тараса Шевченко»).

Дата проведения: 19-20 мая 2018 года.

Для зрителей и болельщиков вход свободный.

Зарегистрироваться на футбольный турнир Young Champions 2018 от adidas можно на сайте.

Участникам необходимо иметь с собой свидетельство о рождении и разрешение на участие в турнире от родителей.

Все события The BASE Kyiv — в Facebook и Instagram.

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Теги: adidas, футбол
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