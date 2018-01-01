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adidas приглашает на ежегодный футбольный турнир Tango League 2018

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Киев, апрель 2018 года — 23-26 мая футбольное пространство The BASE Kyiv примет второй ежегодный турнир по уличному футболу в формате 5х5 — adidas Tango League.
adidas приглашает на ежегодный футбольный турнир Tango League 2018

Принять участие в турнире приглашаются футболисты любого уровня подготовки в возрасте от 16 до 25 лет. Максимальное количество команд-участниц – 32.

23-24 мая там же, на The BASE Kyiv, пройдут отборочные этапы, где определятся лучшие 16 команд, которые попадут в финал турнира.

Финал adidas Tango League состоится 26 мая.

Главное отличие adidas Tango League от традиционного футбольного турнира заключается в том, что помимо команды-победителя по итогам всех матчей определяется один лучший игрок. В каждом отдельном матче будет выбран футболист, показавший самую лучшую игру, и в течение турнира эти футболисты будут собирать специальные MVP-карты. В конце турнира, игрок, собравший больше всего карт, получит статус ALL-STAR и главный приз – продуктовый контракт с adidas.

Во время турнира для игроков и болельщиков будут доступны другие интерактивные зоны The BASE Kyiv: консоли PlayStation, панна-клетка 1х1, коробка 2х2 и многое другое.

Первый турнир adidas Tango League в Украине состоялся прошлым летом. В нем приняли участие 16 команд.

Место проведения: г. Киев, ул. Межигорская, 82 (здание бывшего завода Tetra Pak, метро Тараса Шевченко).

Дата проведения: 23-26 мая 2018 года.

Для зрителей и болельщиков вход свободный.

Зарегистрироваться на футбольный турнир 5x5 — adidas Tango League можно на сайте.

Участникам соревнований нужно обязательно иметь с собой паспорт или водительские права. Если участнику не исполнилось 18 лет – паспорт или свидетельство о рождении, а так же разрешение родителей на участие в турнире.

Все события The BASE Kyiv — в Facebook и Instagram.

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Теги: футбол, adidas
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