Вашему вниманию расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Украины по футболу.

Пятница, 27 апреля

Мариуполь – Шахтер 0:1

Гол: 0:1 – 65 Кайоде.

Мариуполь: Гальчук, Белый, Быков (Авагимян, 86), Демири, Тищенко, Насонов, Мишнев, Неплях (Белоконь, 80), Дедечко, Дава, Диденко (Aртурович, 80).

Шахтер: Пятов, Хочолава, Кривцов, Бутко (Петряк, 72), Исмаили, Алан Патрик (Бланко Лещук, 65), Фред, Тайсон, Коваленко, Кайоде (Малышев, 84), Зубков.

Предупреждения: Неплях (34), Тайсон (70), Хочолава (78).

Суббота, 28 апреля

Карпаты – Александрия 1:2

Голы: 1:0 – 4 Нестеров, 1:1 – 35 Банада, 1:2 – 52 Ситало.

Карпаты: Шевченко, Лобай, Нестеров (Санчес, 75), Мирошниченко, Вербный, Карраскаль, Эрбес (Варгас, 63), Мякушко, Швед (Акулинин, 81), Гуцуляк, Ди Франко.

Александрия: Панькив, Гитченко, Цуриков, Бондаренко, Пашаев, Запорожан, Довгий, Грицук (Протасов, 76), Банада, Ситало (Бацула, 72), Пономарь.

Предупреждения: Лобай (40), Довгий (59), Банада (59), Гуцуляк (81), Карраскаль (89).

Зирка – Олимпик 2:0

Голы: 1:0 – 64 Петров, 2:0 – 75 Чичиков.

Зирка: Паст, Гафети, Полегенько, Братков, Ованесян, Билоног, Драченко, Загальский (Аверьянов, 70), Гедж (Дришлюк, 88), Чичиков (Збунь, 77), Петров.

Олимпик: Кичак, Кулинич, Снурницын, Немчанинов, Доронин (Беленький, 66), Пасич (Леонидас, 73), Цимбалюк, Хомутов, Пасич, Мищенко (Очигава, 89), Балашов.

Предупреждения: Доронин (10), Ованесян (14), Пасич (23), Мищенко (44), Драченко (60), Немчанинов (61), Снурницын (68), Цимбалюк (90).

17:00 Сталь – Черноморец

Воскресенье, 29 апреля

14:00 Заря – Верес

19:30 Ворскла – Динамо

Турнирная таблица

Календарь

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