УПЛ: Карпаты сыграют с Александрией, Динамо – с Ворсклой
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Украины по футболу.
Пятница, 27 апреля
Мариуполь – Шахтер 0:1
Гол: 0:1 – 65 Кайоде.
Мариуполь: Гальчук, Белый, Быков (Авагимян, 86), Демири, Тищенко, Насонов, Мишнев, Неплях (Белоконь, 80), Дедечко, Дава, Диденко (Aртурович, 80).
Шахтер: Пятов, Хочолава, Кривцов, Бутко (Петряк, 72), Исмаили, Алан Патрик (Бланко Лещук, 65), Фред, Тайсон, Коваленко, Кайоде (Малышев, 84), Зубков.
Предупреждения: Неплях (34), Тайсон (70), Хочолава (78).
Суббота, 28 апреля
14:00 Карпаты – Александрия
14:00 Зирка – Олимпик
17:00 Сталь – Черноморец
Воскресенье, 29 апреля
14:00 Заря – Верес
19:30 Ворскла – Динамо
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