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УПЛ: Карпаты сыграют с Александрией, Динамо – с Ворсклой

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Украины по футболу.
УПЛ: результаты 29-го тура
УПЛ: результаты 29-го тура
ФК Динамо Киев

Пятница, 27 апреля

Мариуполь – Шахтер 0:1

Гол: 0:1 – 65 Кайоде.

Мариуполь: Гальчук, Белый, Быков (Авагимян, 86), Демири, Тищенко, Насонов, Мишнев, Неплях (Белоконь, 80), Дедечко, Дава, Диденко (Aртурович, 80).

Шахтер: Пятов, Хочолава, Кривцов, Бутко (Петряк, 72), Исмаили, Алан Патрик (Бланко Лещук, 65), Фред, Тайсон, Коваленко, Кайоде (Малышев, 84), Зубков.

Предупреждения: Неплях (34), Тайсон (70), Хочолава (78).

Суббота, 28 апреля

14:00 Карпаты – Александрия

14:00 Зирка – Олимпик

17:00 Сталь – Черноморец

Воскресенье, 29 апреля

14:00 Заря – Верес

19:30 Ворскла – Динамо

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол
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