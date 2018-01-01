Динамо определилось с суммой, за которую готово выкупить Бойко

Киевское Динамо намерено выкупить Дениса Бойко.

Киевское Динамо ближайшим летом может выкупить Дениса Бойко, права на которого принадлежат турецкому Бешикташу.

Как сообщает турецкое издание Fotomac, Динамо готово выкупить украинского голкипера за 1,2 миллиона евро. Правда, в арендном соглашении Дениса прописана иная сумма – три миллиона евро.

Напомним, что Динамо зимой подписало полугодичное арендное соглашения с Бойко. Голкипер провел в составе киевлян 13 матчей, пропустив лишь один поединок.

Ранее сообщалось, что Динамо продлит контракты с Сергеем Сидорчуком и Виталием Буяльским.

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