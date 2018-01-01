Мариуполь – Шахтер 0:1 видео гола и обзор матча чемпионата Украины

Шахтер минимально обыграл на выезде Мариуполь. Смотрите видео гола и обзор матча.

Донецкий Шахтер в выездном матче обыграл Мариуполь благодаря единственному голу Лари Кайоде.

Мариуполь – Шахтер 0:1

Гол: 0:1 – 65 Кайоде.

Мариуполь: Гальчук, Белый, Быков (Авагимян, 86), Демири, Тищенко, Насонов, Мишнев, Неплях (Белоконь, 80), Дедечко, Дава, Диденко (Aртурович, 80).

Шахтер: Пятов, Хочолава, Кривцов, Бутко (Петряк, 72), Исмаили, Алан Патрик (Бланко Лещук, 65), Фред, Тайсон, Коваленко, Кайоде (Малышев, 84), Зубков.

Предупреждения: Неплях (34), Тайсон (70), Хочолава (78).

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