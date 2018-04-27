Шахтер на выезде минимально обыграл Мариуполь
29-й тур украинской Премьер-лиги открывали матчем в Мариуполе, где местная команда принимала лидера чемпионата, донецкий Шахтер.
Поединок не подарил зрителям много голевых моментов. Шахтер без ряда основных исполнителей сумел-таки забить свой гол в середине второго тайма и записал в свой актив очередные три очка. Отметим, что за "горняков" отличился Лари Кайоде, который реализовал выход один на один после паса от Исмаили.
Мариуполь – Шахтер 0:1
Гол: 0:1 – 65 Кайоде.
Мариуполь: Гальчук, Белый, Быков (Авагимян, 86), Демири, Тищенко, Насонов, Мишнев, Неплях (Белоконь, 80), Дедечко, Дава, Диденко (Aртурович, 80).
Шахтер: Пятов, Хочолава, Кривцов, Бутко (Петряк, 72), Исмаили, Алан Патрик (Бланко Лещук, 65), Фред, Тайсон, Коваленко, Кайоде (Малышев, 84), Зубков.
Предупреждения: Неплях (34), Тайсон (70), Хочолава (78).
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