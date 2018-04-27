Шахтер на выезде минимально обыграл Мариуполь

Донецкий Шахтер благодаря голу Лари Кайоде добыл очередную победу в УПЛ.

29-й тур украинской Премьер-лиги открывали матчем в Мариуполе, где местная команда принимала лидера чемпионата, донецкий Шахтер.

Поединок не подарил зрителям много голевых моментов. Шахтер без ряда основных исполнителей сумел-таки забить свой гол в середине второго тайма и записал в свой актив очередные три очка. Отметим, что за "горняков" отличился Лари Кайоде, который реализовал выход один на один после паса от Исмаили.

Мариуполь – Шахтер 0:1

Гол: 0:1 – 65 Кайоде.

Мариуполь: Гальчук, Белый, Быков (Авагимян, 86), Демири, Тищенко, Насонов, Мишнев, Неплях (Белоконь, 80), Дедечко, Дава, Диденко (Aртурович, 80).

Шахтер: Пятов, Хочолава, Кривцов, Бутко (Петряк, 72), Исмаили, Алан Патрик (Бланко Лещук, 65), Фред, Тайсон, Коваленко, Кайоде (Малышев, 84), Зубков.

Предупреждения: Неплях (34), Тайсон (70), Хочолава (78).

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