Скандальная жена игрока Динамо создала собственный бренд одежды
Жена защитника Динамо Николая Морозюка Ирина на своей странице в Instagram сообщила о создании собственной марки одежды.
"Как именно родился мой бренд MRZ design? Долго думала, какое название придумать, чтобы охарактеризовать и себя, и те вещи, которые буду творить, и поняла, что ничего лучше это не сделает, как моя фамилия МoRoZiuk", – написала Ирина Морозюк.
"Очень часто я придумывала себе образы в голове, чтобы я одела на то или иное мероприятие... я вынашивала идею шить самой себе одежду. Именно те наряды, которые я бы одела и на день рождение, и на работу или просто на прогулку. И, наконец-то, я взялась за это серьезно.
В ближайшее время состоится очень волнительный для меня день - показ моей коллекции", - добавила Морозюк.
И так.. Я думаю пришло время рассказать над чем я последнее время усердно работала , работаю и надеюсь буду так продолжать 🙏🏿😋 Очень часто я придумывала себе образы в голове , что бы я одела на то или иное мероприятие .. с энтузиазмом я ходила по магазинам , но к сожалению все мои планы рушились и приходилось выбирать из того, что есть☹️ Долго я вынашивала идею шить самой себе одежду! Именно те наряды , которые я бы одела и на День Рождение и на работу или просто на прогулку. И наконец-то я взялась за это серьёзно!) сделала наброски и начала свой тернистый путь 😁 Меня очень поддержал муж , друзья ! И я решила расширить круг .. и попробовать найти себе единомышленников )) Как именно родился мой бренд MRZ design ? Долго думала какое название придумать , так , чтобы охарактеризовать и себя и те вещи которые буду творить , и поняла , что ничего лучше это не сделает ,как моя фамилия МoRoZiuk...))) И вот я нахожусь уже на финишной прямой 🙏🏼 очень скоро вы сможете все увидеть и оценить ) в ближайшее время состоится очень волнительный для меня день! ПОКАЗ моей коллекции !!! Буду очень рада видеть всех моих друзей, знакомых и просто людей которые меня любят или которым просто интересно 😊😋 Тех- которым хочется чего то нового и яркого ) Следите за моими публикациями и подписывайтесь на @mrz_design !!! MRZ- освободи свою смелость. 😈😈😈
Ирина Морозюк известна тем, что в свое время в грубой форме ответила на критику болельщиков в адрес своего мужа. В прошлом году девушка радовала своих подписчиков в Instagram своим вокалом.
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