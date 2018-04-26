Скандальная жена игрока Динамо создала собственный бренд одежды

Ирина Морозюк анонсировала премьерный показ своей одежды.

Жена защитника Динамо Николая Морозюка Ирина на своей странице в Instagram сообщила о создании собственной марки одежды.

"Как именно родился мой бренд MRZ design? Долго думала, какое название придумать, чтобы охарактеризовать и себя, и те вещи, которые буду творить, и поняла, что ничего лучше это не сделает, как моя фамилия МoRoZiuk", – написала Ирина Морозюк.

"Очень часто я придумывала себе образы в голове, чтобы я одела на то или иное мероприятие... я вынашивала идею шить самой себе одежду. Именно те наряды, которые я бы одела и на день рождение, и на работу или просто на прогулку. И, наконец-то, я взялась за это серьезно.

В ближайшее время состоится очень волнительный для меня день - показ моей коллекции", - добавила Морозюк.

Ирина Морозюк известна тем, что в свое время в грубой форме ответила на критику болельщиков в адрес своего мужа. В прошлом году девушка радовала своих подписчиков в Instagram своим вокалом.

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