Cуркис: Динамо давно могло обеспечить себе чемпионский титул

Игорь Суркис намерен создать команду, которая будет собирать болельщиков на стадионах.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал становления новой команды, а также заявил, что подопечные Александра Хацкевича могли давно оформить чемпионский титул.

"В этом сезоне чемпионская гонка выдалась волнительной и очень интересной. Как для Динамо, так и для Шахтера. Но при всем том, что наш соперник является сильной командой со стабильным составом, мы могли давно обеспечить себе чемпионский титул.

Не проиграй мы в Одессе, и не упусти победу над Зарей, когда мы вели в счете 3:0. Но что делать, так происходит становление команды. Все тренеры и специалисты в один голос говорят: молодежь будет лихорадить, команда может выдать серию отличных матчей, а потом оступиться на ровном месте. Ребята приобретают бесценный опыт.

В футболе, конечно, побед не бывает без поражений. Мы должны это понимать. Мы строим новую молодую перспективную команду, которую будут любить наши болельщики, потому что там будут играть украинцы. Свои всегда болеют за своих.

Мы построим такую команду, которая будет радовать глаз и собирать болельщиков на стадионах. А я, как президент клуба, буду делать все для того, чтобы такая команда появилась как можно быстрее", – приводит слова Суркиса ресурс Динамо Киев от Шурика.

Напомним, что киевское Динамо отстает от Шахтера на три очка в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Динамо продлит контракты с Сидорчуком и Буяльским.

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