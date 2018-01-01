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Динамо продлит контракты с Сидорчуком и Буяльским

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Президент Динамо рассчитывает на молодых исполнителей.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский подпишут новые контракты с клубом.

"Я на 100% продлю контракт с Сидорчуком, Буяльским. Однозначно. Это наши парни с динамовским сердцем. Сергей – золотой парень. У него еще год контракта, но я готов продлить его в любое время. Вы знаете, что мы подписали новый контракт с Цыганковым. Длительные пятилетние контракты с Шапаренко и Шепелевым. Я, как президент клуба, на них очень рассчитываю", – приводит слова Суркиса ресурс Динамомания

Напомним, что Сергей Сидорчук продолжает восстанавливаться от травмы, полученной еще в матче группового этапа Лиги Европы против Янг Бойз.

Ранее сообщалось, что Эвертон намерен пригласить Олега Лужного в тренерский штаб Арсена Венгера.

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Теги: футбол, Динамо, Игорь Суркис, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский
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