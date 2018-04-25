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В Донецке надругались на аббревиатурой Шахтера

Комментариев: 2
Возле Донбасс Арены пропала инсталляция "FCSD".
В Донецке надругались на аббревиатурой Шахтера
В Донецке надругались на аббревиатурой Шахтера

Из парка, который примыкает к Донбасс Арене, забрали инсталляцию с аббревиатура донецкого Шахтера – "FCSD". Об этом сообщила местная жительница Евгения Карпачева в социальных сетях, прикрепив соответствующее фото. 

Также немного позже в Сеть загрузили фотографии, как работники стадиона демонтировали буквы. 

Ранее сообщалось, что боевики ДНР превратили Донбасс Арену в выставочный центр.

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Теги: футбол, ДНР, Шахтер, вне игры, Донбасс Арена
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.04.2018, 18:34
Оценка:  -1
гость
им на голову насцать надо...в спину ударят сепаратисты
гость  (аноним)  25.04.2018, 18:19
Оценка:  -1
гость
И это "надругались"?
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