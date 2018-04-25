Возле Донбасс Арены пропала инсталляция "FCSD".

В Донецке надругались на аббревиатурой Шахтера

Из парка, который примыкает к Донбасс Арене, забрали инсталляцию с аббревиатура донецкого Шахтера – "FCSD". Об этом сообщила местная жительница Евгения Карпачева в социальных сетях, прикрепив соответствующее фото.

Также немного позже в Сеть загрузили фотографии, как работники стадиона демонтировали буквы.

Ранее сообщалось, что боевики ДНР превратили Донбасс Арену в выставочный центр.

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