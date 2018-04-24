Фонсека сыграл на барабане
Паулу ФОнсека показал, как он умеет играть на ударных инструментах.
Наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека - не только опытный тренер, но еще и талантливый музыкант. Доказал это португальский специлист, сев за барабан и сыграв на нем в кожаной куртке, как настоящий рокер.
Видеоролик "горняки" опубликовали в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить Монако, а на его место в Шахтере придет сын Луческу.
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