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Фонсека показал свои музыкальные способности, сыграв на барабане

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Паулу Фонсека показал, как он умеет играть на ударных инструментах.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека - не только опытный тренер, но еще и талантливый музыкант. Доказал это португальский специлист, сев за барабан и сыграв на нем в кожаной куртке, как настоящий рокер.

Видеоролик "горняки" опубликовали в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить Монако, а на его место в Шахтере придет сын Луческу.  

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, Украина, барабан
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