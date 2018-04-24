Фонсека показал свои музыкальные способности, сыграв на барабане

Паулу Фонсека показал, как он умеет играть на ударных инструментах.

Наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека - не только опытный тренер, но еще и талантливый музыкант. Доказал это португальский специлист, сев за барабан и сыграв на нем в кожаной куртке, как настоящий рокер.

Видеоролик "горняки" опубликовали в своем Instagram.

Допис, поширений FC SHAKHTAR ⚒ (@shakhtar_donetsk_fc) 24 Кві 2018 р. о 11:34 PDT

Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить Монако, а на его место в Шахтере придет сын Луческу.

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