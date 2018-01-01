Супряга отказал украинским грандам, продлив контракт с Днепром-1

Владислав Супряга продлил контракт со своим клубом.

Нападающий Владислав Супряга продлил контракт с СК Днепр-1, сообщает официальный сайт днепровского клуба.

Информация о сроках и других деталях соглашения с 18-летним футболистом не приводится.

"Меня абсолютно все устраивает. Чувствую, какого стремительного прогресса достиг за последний год, поэтому не вижу смысла что-то менять в ближайшее время в своей карьере", — рассказал форвард.

"То, что на Супрягу сейчас большой спрос, в том числе от грандов украинского футбола, знают все. Однако он остался с нами, и мы дальше будем двигаться вместе. Владислав — будущее не только нашего клуба, но и всего украинского футбола», — рассказал наставник команды Дмитрий Михайленко официальному сайту клуба.

Владислав Супряга является воспитанником Днепра, из которого прошлым летом вместе с большинством игроков и главным тренером Дмитрием Михайленко перешел в новосозданный СК Днепр-1.

В текущем сезоне на его счету 6 голов в 22 матчах всех турниров за лидера группы Б Второй лиги.

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