Стало известно, где сыграет Украина против Словакии и Чехии

Определились города, где Украина сыграет первые домашние поединки в Лиге наций.

Сборная Украина встретится с командой Словакии 9 сентября во Львове, а против Чехии сыграет в Харькове на ОСК Металлист 16 октября. Об этом сообщает Football.ua.

Соответствующие решения были приняты во вторник, 24 апреля, на заседании исполкома Федерации футбола Украины.

Кроме того, стоит отметить, что матч Украина - Словакия на Арене Львов состоится при пустых трибунах, в соответствии с решением Дисциплинарного комитета УЕФА. В связи с этим, рядом со стадионом организуют фан-зону.

Ранее сообщалось, что ФФУ утвердила время проведения товарищеского матча Италия - Украина.

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