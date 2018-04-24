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Сын Луческу может возглавить Шахтер

Комментариев: 1
Рэзван Луческу может сменить Фонсеку на посту главного тренера горняков.
Рэзван Луческу
Рэзван Луческу
Getty Images

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу, сын экс-наставника Шахтера Мирчи Луческу, может возглавить донецкий клуб. Об этом сообщает румынский журналист Эмануель Рошу в своем Твиттере.

Луческу-младший может стать заменой Паулу Фонсеке, у которого этим летом заканчивает срок соглашения с горняками.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека возглавит Монако

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Теги: Мирча Луческу, Рэзван Луческу, Шахтер, ПАОК, Паулу Фонсека
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Peyot    24.04.2018, 15:21
Оценка:  0
Peyot
походу шахтер решительно настроей пробивать в 2019г дно... сборную бразии распродают тренера берут какого то левого
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