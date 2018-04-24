Сын Луческу может возглавить Шахтер

Рэзван Луческу может сменить Фонсеку на посту главного тренера горняков.

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу, сын экс-наставника Шахтера Мирчи Луческу, может возглавить донецкий клуб. Об этом сообщает румынский журналист Эмануель Рошу в своем Твиттере.

Луческу-младший может стать заменой Паулу Фонсеке, у которого этим летом заканчивает срок соглашения с горняками.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека возглавит Монако.

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