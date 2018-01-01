У Динамо наконец появилась команда – эксперт

Йожеф Сабо отметил прогресс в игре киевского Динамо.

Эксперт телеканалов Футбол 1/2 Йожеф Сабо считает, что у Динамо наконец появилась команда, а также оценил шансы киевлян на чемпионство.

"Хацкевич нашел свой основной состав, и сейчас молодая команда играет нормально. Совсем другие центральные защитники, например. Почувствовав доверие тренера, команда демонстрирует хороший футбол, за которым приятно следить. Шепелев сидел в запасе – сейчас играет.

Многие ребята, которые не играли, сейчас на ведущих ролях. Беседин – молодец. Просто молодец! Как и Шепелев. Я же говорил: жаль парня, который подавал надежды, а потом провалился. Игрок, сидящий в запасе и выходящий лишь на 10 минут, – что он может показать? Под конец сезона заметно, что в Динамо наконец есть команда.

Три очка разницы, плюс – у Шахтера лучше разница забитых и пропущенных. Динамовцам нужно обыграть Шахтер со счетом хотя бы 6:0. Вряд ли такое произойдет – будем откровенны. Поэтому пока преимущество у команды Фонсеки. Но остается еще 4 тура. У Динамо следующая игра – тяжелая. Мы знаем, что киевляне не так уж и хорошо играют в Полтаве. А вот Шахтер будет иметь легкую игру в Мариуполе", – отметил Сабо в комментарии ресурсу XSPORT.

Напомним, что киевское Динамо примет Шахтер в последнем туре чемпионата Украины. На данный момент подопечные Паулу Фонсеки опережают команду Александра Хацкевича на три очка в турнирной таблице.

Ранее Олег Венглинский заявил, что три футболиста Шахтера специально получили желтые карточки, чтобы пропустить матч с Мариуполем.

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