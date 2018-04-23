Шовковский станцевал на Венском балу

Шовковский и Пятов сплясали галоп.

В Киевской мэрии прошел ежегодный благотворительный Венский бал. Среди участников на балу оказались и украинские футболисты: Александр Шовковский и Андрей Пятов.

Вместе со своими возлюбленными они станцевали галоп. Фотографией с мероприятия Шовковский поделился с подписчиками в своем Instagram.

Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi) 23 Кві 2018 р. о 1:26 PDT

Ранее сообщалось, что вратарь Динамо примерил боксерские перчатки.

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