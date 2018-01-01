Леоненко: Кайоде - марсианин по сравнению с Феррейрой

Виктор Леоненко прокомментировал игру Шахтера в матче против Ворсклы.

Один из экспертов программы Великий футбол с Александром Денисовым Виктор Леоненко сравнил игру футболиста Шахтера Кайоде с его одноклубником Факундо Феррейрой.

"При Кайоде игра Шахтера изменилась, клуб начал играть быстрее. Он марсианин по сравнению с Факундо Феррейрой. Он и цепляется за мяч, и создает моменты, а партнеры по команде отдают на него передачи. В этом матче на поле был только Шахтер. Ворскла приехала и уехала, в этом поединке мы не увидели полтавскую команду.

Ранее сообщалось, что Шахтер обыграл Ворсклу в матче 28-го тура чемпионата Украины.

Напомним, Артем Франков заявил, что карточки игроков Шахтера в матче против Ворсклы были заработаны показушно.

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