Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Леоненко: Кайоде - марсианин по сравнению с Феррейрой

Комментариев: 0
Виктор Леоненко прокомментировал игру Шахтера в матче против Ворсклы.
Кайоде
Кайоде
ФК Шахтер

Один из экспертов программы Великий футбол с Александром Денисовым Виктор Леоненко сравнил игру футболиста Шахтера Кайоде с его одноклубником Факундо Феррейрой.

"При Кайоде игра Шахтера изменилась, клуб начал играть быстрее. Он марсианин по сравнению с Факундо Феррейрой. Он и цепляется за мяч, и создает моменты, а партнеры по команде отдают на него передачи. В этом матче на поле был только Шахтер. Ворскла приехала и уехала, в этом поединке мы не увидели полтавскую команду.

Ранее сообщалось, что Шахтер обыграл Ворсклу в матче 28-го тура чемпионата Украины.

Напомним, Артем Франков заявил, что карточки игроков Шахтера в матче против Ворсклы были заработаны показушно.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Виктор Леоненко, Факундо Феррейра, Шахтер, Ворскла
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь