Франков: Шахтер весьма показушно набрал шесть карточек в матче с Ворсклой

Артем Франков прокомментировал полученные предупреждения игроков Шахтера.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков считает, что футболисты Шахтера показушно заработали шесть карточек в матче против Ворсклы, из которых три "под обнуление" накануне игры с Мариуполем.

"Самый актуальный сейчас вопрос (в чисто футбольном плане): Шахтер набрал шесть карточек в матче с Ворсклой, из них три - "под обнуление" в матче с Мариуполем, который намерен выиграть. Выглядело это, как обычно, весьма показушно. Среди троих - Степаненко, который уже наказывался за такое УЕФА. Два других - Марлос и Дентиньо.

Это официальный запрос КДК ФФУ и КЭЧИ ФФУ - законодательная база уже приведена в соответствие голосованием исполкома ФФУ (Бернарда удалось отмазать, сославшись на отсутствие подходящей статьи), так будет ли расследована эта история? С чем мы имеем дело - с необыкновенным совпадением или же намеренным получением предупреждений? Давайте так - я не обвиняю, я хочу знать официальную точку зрения. Хотя молчание - тоже она, конечно...

Косвенное подтверждение: шесть предупреждений игрокам Шахтера в откровенно выигранном ими матче при отсутствии всяких привходящих послужили бы поводом прогневаться.

Признаться, не считал карточки в пассиве игроков Мариуполя, но отчего-то совсем не исключаю с их стороны пропуска следующего матча", - написал Франков в своей конференции на Matchday.

Ранее сообщалось, что эксперт Олег Венглинский обвинил Шахтер в том, что его игроки специально обнулили желтые карточки перед матчем с Мариуполем.

Напомним, Шахтер обыграл Ворсклу в матче 28-го тура чемпионата Украины.

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