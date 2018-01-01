Фанаты Динамо избили водителя львовского автобуса

Полиция задержала восемь фанатов столичного Динамо.

Восемь фанатов киевского Динамо были задержаны львовской полицией в подозрении в нападении на водителя львовской маршрутки.

Нападение произошло около 20:00, уже после завершения футбольного матча. На место прибыла патрульная полиция, в связи с избиением водителя задержавшая группу фанатов.

Директор коммунального АТП-1 Орест Хамула сообщил, что водителя увезли в больницу, оказали медицинскую помощь и отправили домой.

“Водитель осуществлял посадку пассажиров. Группа болельщиков, вероятно, в нетрезвом состоянии подошла к автобусу №3а и начала выламывать дверь. Водитель вышел к ним, сделал замечание. Молодые люди избили водителя, разбили нос“, – цитирует Хамулу Zaxid.net.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что было задержано восемь человек. Выяснение обстоятельств инцидента продолжается.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо во Львове разгромило Верес в матче чемпионата Украины.

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