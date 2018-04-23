Три футболиста Шахтера обнулили желтые карточки перед игрой с Мариуполем – эксперт

Олег Венглинский раскритиковал игроков Шахтера после победы над Ворсклой.

Эксперт программы Профутбол Олег Венглинский считает, что футболисты Шахтера в матче с Ворсклой (4:2) специально обнулили желтые карточки перед завершающим отрезком сезона.

"Три футболиста Шахтера обнулили желтые карточки. Даже не один-два, а три! Степаненко хоть сделал по-мужски – с двуг ног прыгнул и все. А вот Марлос и Дентиньо...

Они понимают, с кем играть в следующем матче – с принципиальным соперником – Мариуполем. Они знают, что там обеспечен результат. Я начинаю переживать, как они без трех ведущих футболистов могут там играть.

Поражает вседозволенность, комитету по этике нужно обратить на это внимание", – отметил Венглинский.

Напомним, что Шахтер опережает Динамо на три очка в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что полиция наказала ультрас Шахтера, который сжег флаг Новороссии на трибуне.

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