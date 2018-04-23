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Три футболиста Шахтера обнулили желтые карточки перед игрой с Мариуполем – эксперт

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Олег Венглинский раскритиковал игроков Шахтера после победы над Ворсклой.
Олег Венглинский
Олег Венглинский

Эксперт программы Профутбол Олег Венглинский считает, что футболисты Шахтера в матче с Ворсклой (4:2) специально обнулили желтые карточки перед завершающим отрезком сезона.

"Три футболиста Шахтера обнулили желтые карточки. Даже не один-два, а три! Степаненко хоть сделал по-мужски – с двуг ног прыгнул и все. А вот Марлос и Дентиньо... 

Они понимают, с кем играть в следующем матче – с принципиальным соперником – Мариуполем. Они знают, что там обеспечен результат. Я начинаю переживать, как они без трех ведущих футболистов могут там играть. 

Поражает вседозволенность, комитету по этике нужно обратить на это внимание", – отметил Венглинский.

Напомним, что Шахтер опережает Динамо на три очка в турнирной таблице. 

Ранее сообщалось, что полиция наказала ультрас Шахтера, который сжег флаг Новороссии на трибуне.

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Теги: футбол, Шахтар, Ворскла, Олег Венглинский
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Комментариев (1)
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Sirko_1111    23.04.2018, 10:38
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Sirko_1111
Гнида сурковская. За бабки лучший украинский клуб обс ..рает.
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