Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Селезнев показал свой царский халат

Комментариев: 0
Евгений Селезнев одел сына в свой "фирменный" халат.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев

Украинский форвард турецкого Акхисара Евгений Селезнев решил одеть сына в свой халат, на котором вышито золотыми нитками слово "царь", а также красуется корона. Данным фото футболист похвастался в Instagram Stories.

Напомним, что Селезнев не так давно оформил дубль в ворота Галатасарая, который вывел Акхисар в финал Кубка Турции.

Ранее форвард признал свой переезд в Россию ошибкой. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Евгений Селезнев, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь