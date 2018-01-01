Селезнев показал свой царский халат

Евгений Селезнев одел сына в свой "фирменный" халат.

Украинский форвард турецкого Акхисара Евгений Селезнев решил одеть сына в свой халат, на котором вышито золотыми нитками слово "царь", а также красуется корона. Данным фото футболист похвастался в Instagram Stories.

Напомним, что Селезнев не так давно оформил дубль в ворота Галатасарая, который вывел Акхисар в финал Кубка Турции.

Ранее форвард признал свой переезд в Россию ошибкой.

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