Вернидуб попал в больницу после матча с Мариуполем

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб из-за недомогания не пришел на пресс-конференцию после победы над Мариуполем.

После трехматчевой серии из крупных поражений луганская Заря сумела добыть три очка в матче с Мариуполем (3:1).

По информации журналистов программы Профутбол, главного тренера луганчан Юрия Вернидуба доставили в больницу. Однако причины пока что не озвучиваются.

Также Вернидуб не пришел на пресс-конференцию из-за недомогания после победы с Мариуполем.

Ранее президент Зари заявил, что Юрий Вернидуб не перейдет в киевское Динамо.

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