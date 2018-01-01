Сергей Ребров в третий раз стал отцом
У экс-наставника киевского Динамо пополнение в семье.
Бывший нападающий сборной Украины и экс-тренер киевского Динамо Сергей Ребров в третий раз стал отцом. Об этом сообщает Zbirna.com.
В воскресенье, 22 апреля, супруга Анна подарила ему сына, которого назвали Александром.
Отметим, что у Реброва это уже третий сын - 18-летний Дмитрий от первого брака и двухлетний Никита.
Напомним, на днях Сергей Ребров был уволен с поста наставника клуба Аль-Ахли. При этом о своем увольнении ребров узнал от украинского журналиста.
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