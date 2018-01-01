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Верес - Динамо 1:4 видео голов и обзор матча

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Динамо разгромило Верес в матче чемпионата Украины. Смотрите видео голов матча Верес - Динамо.

Киевское Динамо разгромило Верес во Львове, отправив в ворота соперника четыре гола.

Верес – Динамо 1:4
Голы: Жулио Сезар, 52 – Гармаш, 14, Беседин, 47, 53, Гонсалес, 90+3

Верес: Бандура – Симинин, Адамюк, Прыймак, Каменюка – Каленчук, Карасюк – Мягков, Степанюк, Западня (Морозенко, 76) – Жулио Сезар

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Буяльский, Шепелев (Алибеков, 76) – Цыганков (Гонсалес, 86), Гармаш (Ротань, 70), Вербич – Беседин

Предупреждения: Буяльский, Бурда

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Теги: Динамо Киев, Верес, чемпионат Украины, видео голов
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