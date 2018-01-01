Динамо разгромило Верес во Львове

Киевское Динамо отправилось четыре мяча в ворота Вереса в чемпионате Украины.

Киевское Динамо разгромило Верес, отомстив ровенской команде за единственное свое поражение в чемпионате Украины в 2018 году.

Киевлянам удалось быстро открыть счет. Шепелев принял мяч в штрафной площадке и выложил Гармашу, который пробил в противоход голкиперу.

До конца тайма динамовцы продолжали контролировать ход встречи, но уже без опасных моментов. А вот после перерыва голы посыпались. Чуть ли не в первой атаке Кендзера навесил в штрафную и Беседин голой удвоил преимущество Динамо.

Почти тут же забил Верес. Жулио Сезар решился пробить с линии штрафной и попал точно в нижний угол. Правда, ответ Динамо был молниеносным. После углового дубль оформил Беседин.

Мог записать на свой счет дубль и Жулио Сезар, но не реализовал выход один на один.

В компенсированное время Алибеков отдал отличный пас на Дерлиса Гонсалеса, который поставил точку в матче.

Верес – Динамо 1:4

Голы: Жулио Сезар, 52 – Гармаш, 14, Беседин, 47, 53, Гонсалес, 90+3

Верес: Бандура – Симинин, Адамюк, Прыймак, Каменюка – Каленчук, Карасюк – Мягков, Степанюк, Западня (Морозенко, 76) – Жулио Сезар

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Буяльский, Шепелев (Алибеков, 76) – Цыганков (Гонсалес, 86), Гармаш (Ротань, 70), Вербич – Беседин

Предупреждения: Буяльский, Бурда