Динамо разгромило Верес во Львове
Киевское Динамо разгромило Верес, отомстив ровенской команде за единственное свое поражение в чемпионате Украины в 2018 году.
Киевлянам удалось быстро открыть счет. Шепелев принял мяч в штрафной площадке и выложил Гармашу, который пробил в противоход голкиперу.
До конца тайма динамовцы продолжали контролировать ход встречи, но уже без опасных моментов. А вот после перерыва голы посыпались. Чуть ли не в первой атаке Кендзера навесил в штрафную и Беседин голой удвоил преимущество Динамо.
Почти тут же забил Верес. Жулио Сезар решился пробить с линии штрафной и попал точно в нижний угол. Правда, ответ Динамо был молниеносным. После углового дубль оформил Беседин.
Мог записать на свой счет дубль и Жулио Сезар, но не реализовал выход один на один.
В компенсированное время Алибеков отдал отличный пас на Дерлиса Гонсалеса, который поставил точку в матче.
Верес – Динамо 1:4
Голы: Жулио Сезар, 52 – Гармаш, 14, Беседин, 47, 53, Гонсалес, 90+3
Верес: Бандура – Симинин, Адамюк, Прыймак, Каменюка – Каленчук, Карасюк – Мягков, Степанюк, Западня (Морозенко, 76) – Жулио Сезар
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Буяльский, Шепелев (Алибеков, 76) – Цыганков (Гонсалес, 86), Гармаш (Ротань, 70), Вербич – Беседин
Предупреждения: Буяльский, Бурда
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