Полиция наказала ультрас Шахтера, который сжег флаг Новороссии на трибуне

На болельщика донецкой команде составили протокол.

Полиция Харькова составила протокол на представителя ультрас Шахтера, который сжег флаг Новороссии на матче с Динамо. Об этом сообщает представитель ультрас Шахтера Виталий Овчаренко.

"Сожгли, чтобы показать, что дончане не сепары, что дончане ненавидят оккупантов на более серьезном-личном уровне чем, например винничане или черкащане. Луганчане и крымчане нас поймут.

Сожгли, чтобы отправить сообщение туда – оккупантам: "Мы продолжаем вас ненавидеть".

Согласитесь, что такие действия ребят как сожжение российских оккупационных флагов на массовых мероприятиях, где присутствуют десятки тысяч граждан и о которых читают сотни тысяч людей по всему миру, это иногда влияет больше чем работа некоторых министерств.

Но интересно другое, вчера на матче в Харькове был задержан поджигатель. 10 милиционеров на входе на стадион задерживали – наверное, целая спецоперация. На поджигателя доблестной харьковской милицией был составлен протокол о "мелком хулиганстве".

А на другом фото показано, каким способом наш "поджигатель" этот флаг получил.

Ранее сообщалось, что боевики ДНР превратили Донбасс Арену в выставочный центр.

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