На объекте донецкого Шахтера состоялась выставка "достижений области в сфере науки и промышленности".

Боевики ДНР провели на Донбасс Арене выставку "достижений области в сфере науки и промышленности".

Ввиду отсутствия футбола посетителям арены предложили ознакомиться с такими "достижениями", как оборудование для работ угольной и энергетической промышленности, средства индивидуальной и коллективной защиты, макеты зданий безопасных вентиляционных комплексов на угледобывающих предприятиях и прочее.

Однако мероприятие не вызвало особого ажиотажа. За 9 часов после открытия пришло только 300 посетителей.

Ранее сообщалось о том, что ультрас Шахтера сожгли флаг ДНР во время матча с Динамо.

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