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На дне рождения Гармаша спела Любовь Успенская

Комментариев: 2
Праздник удался на славу.
Денис Гармаш
Денис Гармаш
ФК Динамо Киев

Денис Гармаш весело отпраздновал свой 28-й день рождения.

На праздник игрок Динамо пригласил своих партнеров по команде Георгия Бущана, Сергея Рыбалку и Олега Гусева, а также их жен.

Гостей развлекала российской "королева шансона" Любовь Успенская.

Смотри также, как Артем Милевский отпраздновал успех российской команды в клубе под группу Ленинград.

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Теги: футбол, Денис Гармаш, вне игры, фото, чемпионат Украины по футболу, Динамо Киев
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Комментариев (2)
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Редкий    21.04.2018, 20:45
Оценка:  -1
Редкий
А ведь должны были петь Кобзон,он же"День Победы"и Газман-старший,он же"Есаул".У этой сладкой парочки в Украине более 50000 детей,так что в Украине они родные очень многим...
Редкий    21.04.2018, 20:45
Оценка:  -1
Редкий
А ведь должны были петь Кобзон,он же"День Победы"и Газман-старший,он же"Есаул".У этой сладкой парочки в Украине более 50000 детей,так что в Украине они родные очень многим...
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