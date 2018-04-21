На дне рождения Гармаша спела Любовь Успенская

Праздник удался на славу.

Денис Гармаш весело отпраздновал свой 28-й день рождения.

На праздник игрок Динамо пригласил своих партнеров по команде Георгия Бущана, Сергея Рыбалку и Олега Гусева, а также их жен.

Гостей развлекала российской "королева шансона" Любовь Успенская.

Смотри также, как Артем Милевский отпраздновал успех российской команды в клубе под группу Ленинград.

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