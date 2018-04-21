На дне рождения Гармаша спела Любовь Успенская
Праздник удался на славу.
Денис Гармаш весело отпраздновал свой 28-й день рождения.
На праздник игрок Динамо пригласил своих партнеров по команде Георгия Бущана, Сергея Рыбалку и Олега Гусева, а также их жен.
Гостей развлекала российской "королева шансона" Любовь Успенская.
Смотри также, как Артем Милевский отпраздновал успех российской команды в клубе под группу Ленинград.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил