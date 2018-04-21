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Шахтер перестрелял Ворсклу

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В Харькове состоялся матч 28-го тура УПЛ Шахтер – Ворскла.
"Горняки" праздную взятие ворот полтавской Ворсклы
"Горняки" праздную взятие ворот полтавской Ворсклы
ФК Шахтер

Шахтер добыл очередную победу в матче 28-го тура УПЛ, в котором обыграл Ворсклу.

У "горняков" отличились дважды Марлос, а также Виктор Коваленко и Алан Патрик. За полтавский клуб забили Михаил Сергийчук и Юрий Коломоец.

Таким образом, подопечные Паулу Фонсеки снова увеличили отрыв от ближайшего преследователя (Динамо) на 6 очков, однако у киевлян на одну игру меньше, которую они проведут в воскресенье, 22 апреля.

Шахтер – Ворскла 4:2
Голы: Марлос, 23, 47, Коваленко, 50, Алан Патрик, 88 – Коломоец, 53, Сергийчук, 62

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов (Ордец, 46), Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Коваленко (Алан Патрик, 66), Зубков (Дентиньо, 85) – Кайоде

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Ребенок – Скляр (Кравченко, 58), Чеснаков – Кобахидзе, Одарюк (Кадимян, 58), Сергийчук (Сапай, 81) – Коломоец

Предупреждения: Степаненко, Ракицкий, Алан Патрик, Марлос, Пятов, Дентиньо – Гиоргадзе

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Теги: футбол, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, Шахтер, Ворскла
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гость  (аноним)  21.04.2018, 19:33
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