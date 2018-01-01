Фред: У Гвардиолы отличная команда, но я выберу лучший для себя вариант

Бразилец Фред еще не уверен, что перейдет в Манчестер Сити.

Игрок Шахтера Фред пока не уверен, что перейдет в Манчестер Сити ближайшим летом.

По его словам, клуб Хосепа Гвардиолы - хороший, но бразилец выберет лучший для себя.

"Да, я обсуждал эту тему с ребятами в сборной Бразилии, они сказали, что здорово, если я перейду в Сити. Да, у Хосепа Гвардиолы крутая команда, но нужно подождать, я еще не знаю, где буду играть. Но уверен, что выберу лучший для себя вариант", - цитирует Фреда Globoesporte.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед договорился с Шахтером о трансфере Фреда.

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