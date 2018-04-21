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УПЛ: Заря добыла волевую победу над Мариуполем, Карпаты обыграли Олимпик

Комментариев: 2
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу.
УПЛ: расписание и результаты 28-го тура
УПЛ: расписание и результаты 28-го тура
ФК Шахтер

В Украине в рамках 28-го тура УПЛ традиционно состоятся 6 матчей. Три встречи пройдут в субботу, 21 апреля, и еще три в воскресенье, 22 апреля.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 21 апреля

Сталь – Зирка 1:1
Голы: Кузык, 57 (с пенальти) – Петров, 50

Сталь: Пеньков – Эберт, Ошипко, Джонатан – Климчук (Кныш, 71), Месхи, Костенко(Нуриев, 83), Хоцяновский  – Задерака (Копытов, 61), Мисик, Кузык

Зирка: Паст – Полегенько, Братков, Гафаити, Збунь (Фатеев, 72) – Драченко, Цюпа – Чичиков, Аверьянов (Кондраков, 78), Билоног (Гедж, 58) – Петров

Предупреждения: Джонатан, Костенко – Гафаити, Цюпа, Петров

Удаления: Цюпа, 54 (вторая желтая)

Черноморец – Александрия 1:3
Голы: Бобко, 50 – Старенький, 7, Грицук, 24 (c пенальти), Полярус, 77

Черноморец: Безрук – Люлька, Жунич, Смирнов, Чорний (Мусолитин, 81) – Ореховский (Хамелюк, 85), Бобко – Третьяков, Ковалец, Татарков (Гути, 70) – Гладкий

Александрия: Панькив – Гитченко, Чеботаев, Бондаренко, Цуриков – Довгий (Банада, 63), Запорожан, Полярус, Грицук (Пономарь, 85), Старенький (Протасов, 64) – Ситало

Предупреждения: Гладкий – Довгий, Грицук

Шахтер – Ворскла 4:2
Голы: Марлос, 23, 47, Коваленко, 50, Алан Патрик, 88 – Коломоец, 53, Сергийчук, 62

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов (Ордец, 46), Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Коваленко (Алан Патрик, 66), Зубков (Дентиньо, 85) – Кайоде

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Ребенок – Скляр (Кравченко, 58), Чеснаков – Кобахидзе, Одарюк (Кадимян, 58), Сергийчук (Сапай, 81) – Коломоец

Предупреждения: Степаненко, Ракицкий, Алан Патрик, Марлос, Пятов, Дентиньо – Гиоргадзе

Воскресенье, 22 апреля

Заря — Мариуполь 3:1
Голы: Юри, 67, Гордиенко, 75, Громов, 90+2 — Мишнев, 30

Заря: Лунин — Тымчик, Чечер, Гордиенко, Опанасенко — Харатин (Фаупала, 51), Андриевский — Караваев, Силас, Громов (Лунев, 90+4) — Юри (Кочергин, 90+3).

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 31), Демири — Игнатенко (Дедечко, 64), Пихаленок — Чурко (Борячук, 77), Мишнев, Болбат — Тотовицкий.

Предупреждения: Юри — Тотовицкий, Яворский, Дава, Игнатенко, Белый, Дедечко.

Удаление: Кирюханцев, 80 (прямая красная карточка). 

Олимпик - Карпаты 0:2
Голы: Швед, 22, Карраскаль, 58

Олимпик: Кичак — Е. Пасич, Вакуленко, Снурницын, Немчанинов — Вукович, Цымбалюк — Балашов, Щедрый (Беленький, 46), Г. Пасич – Кисиль (Хомутов, 46).

Карпаты: Шевченко – Мирошниченко, Федецкий, Нестеров, Гуцуляк – Вербный, Эрбес (Голодюк, 83) – Ди Франко, Карраскаль (Санчес, 67), Мякушко (Ременюк, 76) – Швед.

Предупреждения: Вакуленко, Е. Пасич, Цымбалюк — Федецкий, Карраскаль.

17.00 Верес – Динамо

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.04.2018, 19:34
Оценка:  0
гость
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
гость  (аноним)  21.04.2018, 14:51
Оценка:  +3
гость
Ворскла давай накажи кротов востанови справедливость в таблице))))
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