Вашему вниманию расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине в рамках 28-го тура УПЛ традиционно состоятся 6 матчей. Три встречи пройдут в субботу, 21 апреля, и еще три в воскресенье, 22 апреля.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 21 апреля

14.00. Сталь - Зирка

14.00. Черноморец - Александрия

17.00. Шахтер - Ворскла

Воскресенье, 22 апреля

14.00. Заря - Мариуполь

14.00 Олимпик - Карпаты

17.00. Верес - Динамо

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