УПЛ: Черноморец примет Александрию, Шахтер поборется с Ворсклой
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу.
В Украине в рамках 28-го тура УПЛ традиционно состоятся 6 матчей. Три встречи пройдут в субботу, 21 апреля, и еще три в воскресенье, 22 апреля.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу:
Суббота, 21 апреля
14.00. Сталь - Зирка
14.00. Черноморец - Александрия
17.00. Шахтер - Ворскла
Воскресенье, 22 апреля
14.00. Заря - Мариуполь
14.00 Олимпик - Карпаты
17.00. Верес - Динамо
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