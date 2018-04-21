УПЛ: Александрия сильнее Шахтер, Шахтер примет Ворсклу
В Украине в рамках 28-го тура УПЛ традиционно состоятся 6 матчей. Три встречи пройдут в субботу, 21 апреля, и еще три в воскресенье, 22 апреля.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу:
Суббота, 21 апреля
Сталь – Зирка 1:1
Голы: Кузык, 57 (с пенальти) – Петров, 50
Сталь: Пеньков – Эберт, Ошипко, Джонатан – Климчук (Кныш, 71), Месхи, Костенко(Нуриев, 83), Хоцяновский – Задерака (Копытов, 61), Мисик, Кузык
Зирка: Паст – Полегенько, Братков, Гафаити, Збунь (Фатеев, 72) – Драченко, Цюпа – Чичиков, Аверьянов (Кондраков, 78), Билоног (Гедж, 58) – Петров
Предупреждения: Джонатан, Костенко – Гафаити, Цюпа, Петров
Удаления: Цюпа, 54 (вторая желтая)
Черноморец – Александрия 1:3
Голы: Бобко, 50 – Старенький, 7, Грицук, 24 (c пенальти), Полярус, 77
Черноморец: Безрук – Люлька, Жунич, Смирнов, Чорний (Мусолитин, 81) – Ореховский (Хамелюк, 85), Бобко – Третьяков, Ковалец, Татарков (Гути, 70) – Гладкий
Александрия: Панькив – Гитченко, Чеботаев, Бондаренко, Цуриков – Довгий (Банада, 63), Запорожан, Полярус, Грицук (Пономарь, 85), Старенький (Протасов, 64) – Ситало
Предупреждения: Гладкий – Довгий, Грицук
17.00. Шахтер - Ворскла
Воскресенье, 22 апреля
14.00. Заря - Мариуполь
14.00 Олимпик - Карпаты
17.00. Верес - Динамо
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