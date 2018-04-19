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Кобин открыл свой ресторан быстрого питания, в который пообещал приехать Срна

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Василий Кобин обзавелся собственным бизнесом.
Василий Кобин
Василий Кобин
ФК Шахтер

Экс-защитник донецкого Шахтера Василий Кобин, который ныне выступает казахстанский Тобол, открыл свой ресторан быстрого питания. Заведения стилизованное под американский фаст-фуды. Кобин назвал свой ресторан Diner & Grill. 

"Добро пожаловать в Diner & Grill. Приятного аппетита и хорошей дороги", – написал футболист под фотографией ресторана, которую выложил в Instagram.

 Также фотографией "изнутри" поделилась жена Кобина, Виктория.

 

Diner&Grill ❤️

Публикация от Vika (@vikakobin)

К слову в ресторан экс-партнера по Шахтеру уже собрался Дарио Срна: "Брат мой, я приеду. Респект". В ответ Кобин заявил, что с нетерпением ждет приезда хорвата: "Спасибо, братан, у тебя многому научился. Ты знаешь, для тебе мои двери всегда открыты".

Ранее сообщалось, что Ахметов обиделся на Срну из-за допинг-скандала.  

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Теги: футбол, Дарио Срна, Василий Кобин, вне игры, фото
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.04.2018, 21:49
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И ....кахда иво закроим????
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