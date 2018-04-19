Кобин открыл свой ресторан быстрого питания, в который пообещал приехать Срна

Василий Кобин обзавелся собственным бизнесом.

Экс-защитник донецкого Шахтера Василий Кобин, который ныне выступает казахстанский Тобол, открыл свой ресторан быстрого питания. Заведения стилизованное под американский фаст-фуды. Кобин назвал свой ресторан Diner & Grill.

"Добро пожаловать в Diner & Grill. Приятного аппетита и хорошей дороги", – написал футболист под фотографией ресторана, которую выложил в Instagram.

Также фотографией "изнутри" поделилась жена Кобина, Виктория.

Diner&Grill ❤️ Публикация от Vika (@vikakobin) 19 Апр 2018 в 5:29 PDT

К слову в ресторан экс-партнера по Шахтеру уже собрался Дарио Срна: "Брат мой, я приеду. Респект". В ответ Кобин заявил, что с нетерпением ждет приезда хорвата: "Спасибо, братан, у тебя многому научился. Ты знаешь, для тебе мои двери всегда открыты".

Ранее сообщалось, что Ахметов обиделся на Срну из-за допинг-скандала.

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