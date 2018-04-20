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Маркевич рад, что Хацкевич поставил Хачериди на место

Комментариев: 2
Мирон Маркевич прокомментировал конфликт Евгения Хачеиди с Александром Хацкевичем.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
ФК Динамо Киев

Глава Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию с Евгением Хачериди в Динамо.

"Рад, что наконец-то появился тренер, который поставил его на место. Такие футболисты, как Хачериди, даже цены себе не могут сложить. Нужно было просто выходить на поле и играть, ведь он защищал честь такого славного клуба

Но, это уже его проблемы. Насколько я знаю, на него не рассчитывают в Динамо. Наверное, это и правильно", – цитирует Маркевича footboom.com.

Ранее Шовковский и Зозуля обговорили поведение Хачериди.

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Теги: Евгений Хачериди, Динамо Киев, Александр Хацкевич, Мирон Маркевич
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.04.2018, 17:38
Оценка:  0
гость
Дело в том, что Хачериди лучший футбольный защитник Украины.
И он смотрит, как приходят покупные звезды, подписывают контракты, - а он сам сидит на копейках.
Жаба его задавила. И по-своему он прав...
Annuha-1989    20.04.2018, 17:36
Оценка:  0
Annuha-1989
Верните Женю обратно в Динамо, в сборную Украины... Как же я теперь без моего любимого Хачериди буду смотреть футбол? Женя, ты лучше всех....
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