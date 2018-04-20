Маркевич рад, что Хацкевич поставил Хачериди на место
Мирон Маркевич прокомментировал конфликт Евгения Хачеиди с Александром Хацкевичем.
Глава Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию с Евгением Хачериди в Динамо.
"Рад, что наконец-то появился тренер, который поставил его на место. Такие футболисты, как Хачериди, даже цены себе не могут сложить. Нужно было просто выходить на поле и играть, ведь он защищал честь такого славного клуба
Но, это уже его проблемы. Насколько я знаю, на него не рассчитывают в Динамо. Наверное, это и правильно", – цитирует Маркевича footboom.com.
Ранее Шовковский и Зозуля обговорили поведение Хачериди.
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