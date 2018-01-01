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Шахтер уже заплатил за трансфер Майкона - СМИ

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Горняки уже перечислили Коринтиансу часть денег за переход бразильца.
Майкон
Майкон
UOL Esporte

Донецкий Шахтер перевел первый транш в размере 3,3 млн евро за трансфер полузащитника бразильского Коринтианса Майкона, который должен пополнить состав горняков летом, сообщает Globo Esporte.

Майкон является воспитанником Коринтианса и выступает за основную команду с 2016 года. За это время бразилец провел 91 матч во всех турнирах и отметился 7 голами. В Шахтере Майкон должен заменит Фреда, который перейдет в Манчестер Юнайтед

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Теги: Майкон, Шахтер, Коринтианс, чемпионат Украины, Бразилия
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