Анатолий Жаюченко готов был переехать в Краснодарский край, но даже такое решение не помогло бы ему получить работу в РФС.

Бывший украинский судья Анатолий Жабченко после того, как прекратил работу с ФФУ не смог получить аналогичную в России. Жабченко не отказался от российского паспорта, не решился покинуть Крым и готов был переехать в Краснодарский край, но даже это не помогло ему стать судьей РФПЛ. Об этом он рассказал в интервью Спорт-Экспресс.

"Я связался с российским судейским комитетом. Мне сказали, что понимают мою ситуацию, что постараются помочь, попросили немного подождать. Время шло, а новостей никаких не поступало.

Но ведь по всем юридическим документам – я россиянин! У меня есть паспорт, военный билет, плачу налоги и так далее. Но почему-то не могу получить работу, так как я крымчанин.

Слышал, что в УЕФА обо мне говорили. При этом я прекрасно понимаю нынешнюю политическую ситуацию. Осознаю, что на носу чемпионат мира и мое приглашение на работу в РФПЛ может теоретически повлечь определенные санкции. Никто не хочет рисковать.

Но мне не к кому обратиться и некому рассказать свою историю. Вроде как работал на довольно серьезном уровне на Украине, в еврокубках, а теперь никому не нужен. Бах, и все! И что делать, не очень понятно.

Я же не на особых основаниях претендую на работу в России. Готов сдавать тесты наравне со всеми. Хочу работать, понимаете? Но все осложняется тем, что моя крымская прописка может создать РФС проблемы. УЕФА может применить санкции.

Скрывать не стану, были серьезные мысли переехать в Краснодарский край, хотел даже купить там жилье, прописаться. Обращался в краснодарскую федерацию, люди вошли в мое положение, были готовы помочь. Я намеревался сменить регистрацию. Но затем процесс остановился. Мне объяснили просто – потому что я крымчанин. До чемпионата мира никто не хочет рисковать. Мол, я уже "засвечен" в Крыму, в УЕФА могут к этому привязаться. В общем дали понять, что пока ничем помочь не могут", – сказал Жабченко.

Ранее Жабченко рассказал, на каких условиях ему предлагали продолжить работу в Украине.

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