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Спартак положил глаз на форварда Зари

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Юри может переехать в чемпионат России.
Юри
Юри
Официальный сайт ФК Заря

Нападающий Зари Юри попал в сферу интересов московского Спартака, сообщает "Спорт День за Днем".

22-летний бразилец может усилить команду в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Юри провел 26 матчей в составе Зари во всех турнирах, где забил 8 голов и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Бенфика нацелилась на Факундо Феррейру.

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Теги: Юри, Заря, Спартак, чемпионат Украины, чемпионат России
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