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Ахметов обиделся на Срну из-за допинг-скандала – источник

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Шахтер может не продлить контракт с Дарио Срной.
Дарио Срна
Дарио Срна
getty Images

Донецкий Шахтер может не продолжить сотрудничество с Дарио Срной. Об этом сообщил ведущий передачи "Татотаке" Сергей Болотников.

По информации источника, руководство "горняков" не планировало продлевать контракт с хорватом еще до скандала с допингом. Нынешней соглашения Срны с Шахтером заканчивается грядущим летом.

Также другой ведущий программы Константин Андриюк отметил, что владелец Шахтера Ринат Ахметов обиделся на хорвата, который решил приостановить свои выступления за "горняков" на время расследования ситуации с допингом. 

Ранее сообщалось, что Срну дисквалифицировали на 17 месяцев. Уже в июне хорват может приступать к тренировкам с первой командой, а в конце августа будет допущен к соревнованиям. 

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Теги: футбол, Шахтер, Дарио Срна
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  19.04.2018, 20:02
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гость
Я давно говорил, что Срна - чмо обоссаное
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