Ахметов обиделся на Срну из-за допинг-скандала – источник
Донецкий Шахтер может не продолжить сотрудничество с Дарио Срной. Об этом сообщил ведущий передачи "Татотаке" Сергей Болотников.
По информации источника, руководство "горняков" не планировало продлевать контракт с хорватом еще до скандала с допингом. Нынешней соглашения Срны с Шахтером заканчивается грядущим летом.
Также другой ведущий программы Константин Андриюк отметил, что владелец Шахтера Ринат Ахметов обиделся на хорвата, который решил приостановить свои выступления за "горняков" на время расследования ситуации с допингом.
Ранее сообщалось, что Срну дисквалифицировали на 17 месяцев. Уже в июне хорват может приступать к тренировкам с первой командой, а в конце августа будет допущен к соревнованиям.
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