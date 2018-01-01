Бурда подписал новый контракт с Динамо

Никита Бурда остается в Динамо еще на четыре года.

Защитник киевского Динамо Никита Бурда подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение с 23-летним игроком рассчитано на 4 года.

“Очень рад, эмоции только положительные. Много работал ради того, чтобы играть в основном составе Динамо Киев. Всегда отдавал и буду отдавать все силы ради команды, готов биться ради достижения результата. Играя за Динамо Киев, уверен, буду с каждым днем ​​прогрессировать, и надеюсь вырасти в хорошего защитника“, - цитирует Бурду официальный сайт киевского клуба.

В текущем сезоне Никита Бурда провел 9 матчей в составе Динамо во всех турнирах и забил 2 гола.

Напомним, Динамо разбило Днепр-1 (1:4) на пути к финалу Кубка Украины.

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