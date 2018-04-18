Днепр-1 – Динамо 1:4 видео голов и обзор матча полуфинала Кубка Украины

Киевское Динамо без проблем прошло в финал Кубка Украины.

Киевское Динамо без проблем прошло в финал Кубка Украины Фк Динамо Киев

Киевское Динамо на пути к финалу Кубка Украины разобралось с второлиговым Днепром-1.

Днепр-1 – Динамо 1:4

Голы: 0:1 – 28 Цыганков, 0:2 – 38 Шепелев, 0:3 – 45 Беседин, 1:3 – 58 Когут, 1:4 – 67 Вербич.

Днепр-1: Юрчук – Бровченко, Лопыренок, Логинов, Полевой – Кравченко, Снижко, Когут (Хучбаров, 76), Поплавка (Мемешев, 46), Чегурко (Беляев, 72) – Супряга.

Динамо: Бойко (Бущан, 74) – Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Ротань – Цыганков (Вербич, 46), Буяльский (Алибеков, 81), Гонсалес – Беседин.

Предупреждения: Когут, Бровченко.