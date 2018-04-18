Шахтер – Мариуполь 5:1 видео голов и обзор матча полуфинала Кубка Украины
Шахтер без особых проблем обыграл Мариуполь на пути к финалу Кубка Украины.
Донецкий Шахтер "отгрузил" пять мячей в ворота Мариуполя и прошел в финал Кубка Украины.
Шахтер – Мариуполь 5:1
Голы: Тайсон, 8, 45+1, Марлос, 38, Кайоде, 74, Петряк, 81 – Тищенко, 22
Шахтер: Пятов – Додо, Хочолава, Ордец, Матвиенко – Зубков (Петряк, 75), Коваленко (Малышев, 62), Патрик, Тайсон, Дентиньо (Марлос, 34) – Кайоде
Мариуполь: Гальчук — Насонов (Авагимян, 61), Яворский, Белый (Дава, 53), Быков, Демири — Неплях, Дедечко, Мишнев, Тищенко — Диденко
Предупреждения: Неплях, Быков.
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