Кубок Украины: Динамо разбило Днепр-1 на пути к финалу

Киевское Динамо без особых проблем вышло в финал Кубка Украины.

Динамо разбило Днепр-1 на пути к финалу ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в полуфинальном матче Кубка Украины не заметило второлиговый Днепр-1. Столичный клуб открыл счет в матче на 28-й минуте, это Виктор Цыганков реализовал пенальти.

Спустя 10 минут Владимир Шепелев с острого угла "прошил" голкипера днепрян, удвоив счет. Под занавес первого тайма мяч в третий раз побывал в воротах хозяйской команды – Мыколенко прострелил с левого фланга, а дальнею стойку замкнул Беседин.

В дебюте второй половины игры Днепр-1 сумел сократить отставания. Хозяева воспользовались слабостью нынешнего Динамо – игрой у своих ворот при стандартах.

Все-таки последнее слово в матче было за киевлянами. Вербич, который после перерыва заменил Цыганкова воспользовался вертикальной передачей и вколотил мяч в ближний угол – 4:1.

Таким образом команда Александра Хацкевича выходит в финал Кубка Украины, где сыграет против донецкого Шахтера.

Полуфинал. Кубок Украины.

Днепр-1 – Динамо 1:4

Голы: 0:1 – 28 Цыганков, 0:2 – 38 Шепелев, 0:3 – 45 Беседин, 1:3 – 58 Когут, 1:4 – 67 Вербич.

Днепр-1: Юрчук – Бровченко, Лопыренок, Логинов, Полевой – Кравченко, Снижко, Когут (Хучбаров, 76), Поплавка (Мемешев, 46), Чегурко (Беляев, 72) – Супряга.

Динамо: Бойко (Бущан, 74) – Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Ротань – Цыганков (Вербич, 46), Буяльский (Алибеков, 81), Гонсалес – Беседин

Предупреждения: Когут, Бровченко

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