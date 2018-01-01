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Шахтер не заметил сопротивления Мариуполя и вышел в финал Кубка

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Горняки дома отправили в ворота Мариуполя пять голов.
Шахтер разгромил Мариуполь
Шахтер разгромил Мариуполь
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер сыграет с Динамо в финале Кубка Украины. На пути к главному матчу турнира горняки в Харькове разгромили Мариуполь со счетом 5:1.

Уже на восьмой минуте Тайсон вывел Шахтер вперед, но в середине второго тайма Тищенко сравнял счет. Равный счет на табло светился до конца тайма пока сперва Марлос, а потом и Тайсон не установили комфортное преимущество в счете.

Во втором тайме "горняки" продолжили уверенно контролировать ход игры и еще дважды отличились. Сперва ворота Гальчука поразил Кайоде, а на 81-й минуте Петряк установил окончательный счет в матче. Оба раза автором результативной передачи стал Марлос.

Таким образом, Шахтер без проблем пробился в финал Кубка Украины, где 9 мая в Днепре сыграет против киевского Динамо.

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Теги: Шахтер, Мариуполь, Кубок Украины
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