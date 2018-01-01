Шахтер не заметил сопротивления Мариуполя и вышел в финал Кубка

Горняки дома отправили в ворота Мариуполя пять голов.

Донецкий Шахтер сыграет с Динамо в финале Кубка Украины. На пути к главному матчу турнира горняки в Харькове разгромили Мариуполь со счетом 5:1.

Уже на восьмой минуте Тайсон вывел Шахтер вперед, но в середине второго тайма Тищенко сравнял счет. Равный счет на табло светился до конца тайма пока сперва Марлос, а потом и Тайсон не установили комфортное преимущество в счете.

Во втором тайме "горняки" продолжили уверенно контролировать ход игры и еще дважды отличились. Сперва ворота Гальчука поразил Кайоде, а на 81-й минуте Петряк установил окончательный счет в матче. Оба раза автором результативной передачи стал Марлос.

Таким образом, Шахтер без проблем пробился в финал Кубка Украины, где 9 мая в Днепре сыграет против киевского Динамо.